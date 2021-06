S. Agata Militello, avviati i lavori di manutenzione della segnaletica stradale

Sono iniziati i lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale a S. Agata Militello.

Lo comunica con una nota l’Assessore con delega ai lavori pubblici e infrastrutture, pianificazione urbanistica e viabilità, Achille Befumo. Un primo intervento riguarda la via Amari, dove, su proposta dell’Assessore Befumo, si realizzerà l’area per la sosta a pagamento nell’intera fascia centrale della strada, mentre tutti i posteggi a monte e a valle saranno gratuiti. In questi giorni si sta, infatti, perfezionando il bando di gara per l’affidamento del servizio della sosta a pagamento ad una ditta privata.

Si procederà, inoltre alla realizzazione degli attraversamenti pedonali sul lungomare santagatese, da via Ragusa e sino all’ex supermercato MD, particolarmente significativa in questa fase di preparazione all’avvio della stagione turistica estiva.

Verranno, inoltre, ridisegnati alcuni stalli per il parcheggio riservato ai disabili, su tutto il territorio comunale e realizzati nuovi spazi riservati con strisce gialle, come da richieste presentate dai cittadini e ritenute ammissibili.

Tra gli interventi è previsto il rifacimento della zebratura all’intersezione tra la via Medici e la via Campidoglio e l’istituzione di segnaletica di “Stop” lungo la via Cairoli all’altezza delle intersezioni con la via Vittorio Veneto, la via San martino e via Liguria, al fine di ridurre l’elevato tasso di incidentalità riscontrato all’altezza di queste intersezioni.