Basket, Serie B – Agrigento spreca il primo match point, gara 3 di semifinale va ad Omegna

Non bastano i 24 punti di Alessandro Grande, neppure una sontuosa prestazione di Saccaggi e Rotondo: tra le mura amiche, e davanti al pubblico, ritornato a sedersi sui seggiolini del PalaBattisti di Verbania, Omegna si prende gara 3 col punteggio di 86-82 e riapre la serie della semifinale playoff portandosi sul 2-1.

Un match diviso a metà: nel primo tempo la Fortitudo mette ritmo ed intensità e guidata da Rotondo riesce a chiudere il secondo periodo avanti di 4 lunghezze.

Nel terzo quarto la gara cambia padrone, con Omegna che alza il ritmo ed imposta il gioco, mettendo a segno un importante parziale di 25-12.

Agrigento è in black out, ma nell’ultimo periodo tenta la rimonta con Grande e Chiarastella, ma Omegna ne ha di più.

Domenica alle ore 18 il secondo match point per gli uomini di coach Michele Catalani, che avranno l’opportunità di chiudere la serie lontano dalle mura amiche. Un’eventuale sconfitta sposterebbe nuovamente la serie in Sicilia, per l’eventuale decisiva gara 5 che si disputerebbe al PalaMoncada di Porto Empedocle mercoledì 9 giugno.

Dall’altra parte del tabellone, invece, l’Umana San Giobbe Chiusi ha già staccato il biglietto per la finale playoff, andando a battere a domicilio San Miniato in gara 3 col punteggio di 64-66.

Paffoni Fulgor Omegna – Moncada Energy Group Agrigento 86-82 (20-23, 20-21, 25-12, 21-26)

Paffoni Fulgor Omegna: Prandin 21 (8/13, 1/4), Del testa 17 (2/4, 3/4),Artioli 13 (2/6, 3/4), Balanzoni 10 (3/7, 0/0), Procacci 9 (1/5, 1/3), Sgobba 6 (2/3, 0/3), Scali 4 (1/2, 0/2), Battaglia 4 (2/7, 0/1), Cesare Zugno 2 (1/2, 0/0), Lorenzo Neri 0 (0/0, 0/0), Segala 0 (0/0, 0/0), Terreni 0 (0/0, 0/0)

Moncada Energy Group Agrigento: Grande 24 (4/9, 4/7), Paolo Rotondo 19 (9/15, 0/0), Saccaggi 18 (4/7, 3/10), Chiarastella 10 (5/6, 0/4), Veronesi 9 (3/3, 1/5), Costi 2 (0/0, 0/1), Cuffaro 0 (0/0, 0/1), Ragagnin 0 (0/0, 0/0), Andrea 0 (0/0, 0/0), Peterson 0 (0/0, 0/0).