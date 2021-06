Naso – Domani lutto cittadino per i funerali di Giovanni Rubino. Camera ardente in aula consiliare

Nella serata di ieri (giovedì 3 giugno), all’ospedale Piemonte di Messina, è venuto a mancare l’Ing. Giovanni Rubino. La scomparsa del presidente del Consiglio Comunale ha portato sgomento e dolore in tutta la comunità.

Rubino ha dedicato la sua vita alla città di Naso, prima da semplice cittadino, poi da assessore e adesso da presidente del Consiglio. Il vuoto che lascia è incolmabile: una grave perdita per familiari, amici, amministrazione comunale e per la comunità tutta.

Il feretro farà rientro a Naso questa sera intorno alle ore 19.30. La camera ardente sarà allestita nell’Aula Consiliare in piazza Roma, mentre i funerali si svolgeranno domani, sabato 5 giugno, alle ore 16.00 presso la Chiesa Madre, in piazza Roma. Sempre per la giornata di sabato, il sindaco Gaetano Nanì ha proclamato il lutto cittadino.

“A titolo personale, della Giunta, del Consiglio Comunale e di tutti i dipendenti del municipio di Naso – ha dichiarato il Primo Cittadino – rivolgo alla madre Tanina, al fratello Carmelo ed ai familiari del compianto Giovanni, le più sentite e sincere condoglianze. Così come a loro giungano i sentimenti di vicinanza e sostegno da parte di tutta la comunità di Naso. Giovanni è stato un uomo buono, laborioso e sempre disponibile, l’idea di non averlo più al nostro fianco ci lascia sgomenti e inermi”.