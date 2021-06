“Liberarsi delle discariche, una svolta epocale!”

“È una svolta epocale per la Sicilia, che, dopo decenni di incuria e disinteresse, ha finalmente avviato il percorso che porterà all’abbandono della “cultura” delle discariche. Anche in questo delicato e strategico settore il governo Musumeci ha dato prova concreta di grande attenzione, nell’esclusivo interesse dei siciliani”.

A dichiararlo è l’avvocato Giosuè Giardina, coordinatore provinciale messinese di “Diventerà Bellissima”, movimento del Presidente della Regione Siciliana, che a Catania ha presentato il programma del governo regionale per la politica dei rifiuti e che a sua volta ribadisce:

“Liberarsi dalle discariche grazie a un costante aumento della raccolta differenziata e alla costruzione di un termoutilizzatore, forti del piano regionale dei rifiuti, pubblicato in gazzetta ufficiale lo scorso 9 aprile. Questo l’obiettivo del governo regionale, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, per porre rimedio a 30 anni di guasti e di opacità politiche in tema di rifiuti e per non essere più prigionieri dell’oligopolio dei privati sugli impianti di smaltimento”.