Si resta ancora in attesa di risposte sulla riduzione dei treni nei giorni festivi e sul fatto che in quei giorni non c’è possibilità per i pendolari di godere di treni per poter raggiungere il posto di lavoro. Su questi argomenti è stato ed è il comitato dei pendolari presieduto da Giosuè Malaponti a dare battaglia. Sul punto abbiamo chiesto notizie all’assessore regionale ai trasporti Marco Falcone.