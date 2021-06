Patti – Incidente stradale, a perdere la vita la giovane Marika Buttò. Aveva 29 anni

Una tragedia che colpisce nel profondo l’intera comunità pattese. A perdere la vita nell’incidente stradale avvenuto sulla bretella autostradale, tra l’1 e le 2 di questa notte, la giovane Marika Buttò. Aveva solo 29 anni.

Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che la giovane stesse rientrando nella sua abitazione, dopo aver terminato il proprio turno di lavoro. La ragazza lavorava in un bar-ristorante di Patti Sulla dinamica dell’incidente indagano gli uomini della polizia stradale di Sant’Agata di Militello, diretti dal comandante Massimiliano Fiasconaro. Titolare delle indagini è il sostituto procuratore della repubblica di patti Alessandro Lia. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Patti. Il traffico è stato regolato dagli operatori del Consorzio Autostrade.

Pare che con la sua auto si stesse dirigendo verso il bivio per Moreri – direzione Palermo Messina per tornare nella sua casa di Scala di Patti; per cause ancora in corso di accertamento l’auto è andata a sbattere sul guard-rail e dopo alcuni metri è precipitata nel viadotto sottostante. Per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

Al momento non si esclude nessuna ipotesi sulla dinamica che avrebbe portato la 29enne a perdere il controllo del mezzo. La giovane potrebbe aver accusato un malore o un colpo di sonno.