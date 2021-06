Covid – 254 nuovi casi in Sicilia, di cui solo 4 a Messina e provincia. 3 le vittime, in calo i ricoveri

Ancora buoni dati riguardanti l’epidemia da coronavirus nell’isola. Sono 254 i casi di Covid-19 registrati nel bollettino del 3 giugno in Sicilia, in calo rispetto a ieri (quando erano stati 289), a fronte di 4.268 tamponi molecolari processati (ieri 5.095).

Numeri stabili nell’isola, dove rimane identico a ieri il tasso di positività, oggi al 5,9%. Incidenza stabile anche tenendo conto dei test antigenici, al 2,1%.

In calo le vittime del giorno, che sono 3, contro le 16 di ieri, 2 giugno.

Il totale degli attuali positivi nell’Isola è aumentato di 65 unità ed oggi sono 8.763, di cui 8.304 in isolamento domiciliare, mentre i guariti sono soltanto 186.

Prosegue, fortunatamente, il calo del numero dei positivi al Covid ricoverati in ospedale: sono 459 in totale (9 meno di ieri), di cui 46 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a mercoledì, con 1 nuovo ingresso del giorno).

Tra le province, è sempre Catania ad avere il maggior numero di nuovi casi, anche se in diminuzione rispetto agli ultimi giorni. Nella provincia etnea sono infatti 71 i nuovi positivi, a Palermo 47, mentre a Messina soltanto 4. 53 a Ragusa, 37 a Trapani, 26 a Siracusa, 10 ad Enna, 5 a Caltanissetta e 1 ad Agrigento.

In Italia

A livello nazionale sono 1.968 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore (in calo rispetto ai 2.897 di ieri) su 97.633 tamponi processati, con un indice di positività del 2%. Sono 59 i morti per il Covid (ieri erano stati 62).