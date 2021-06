Capri Leone – “Conferire correttamente i rifiuti, per scongiurare emergenze”

Controlli stringenti e nessuna deroga sul corretto smaltimento dei rifiuti indifferenziati che vengono conferiti nella discarica di Trapani.

Dopo Barcellona e Milazzo, altri comuni dell’area tirrenico-nebroidea rischiano di vedere i propri carichi di immondizia, tornare indietro, respinti dal gestore dell’impianto trapanese, con la possibilità di creare una vera e propria emergenza rifiuti.

Per evitare questo rischio bisogna utilizzare, per la raccolta indifferenziata, i sacchi trasparenti e non quelli neri. Inoltre, all’interno dei sacchi di indifferenziata non vi devono essere rifiuti di altro genere.

Tra questi anche i comuni che fanno parte dell’ARO Nebrodi con Capo d’Orlando comune capofila, Torrenova, Ficarra, San Salvatore di Fitalia e Capri Leone. Il sindaco di quest’ultimo centro, Filippo Borrello, ha spiegato ai nostri microfoni quali sono le criticità.