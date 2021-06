Dipendenti comunali di Capo d’Orlando ancora una volta in assemblea per protestare per la mancata erogazione degli stipendi. 4 le mensilità arretrate.

Dalla Regione non sono arrivate e non arrivano buone notizie sui pagamenti, ma i sindacati ritengono che le colpe siano pure di Palazzo Europa.

L’esasperazione regna sovrana; è stato istituito il tavolo tecnico alla prefettura, ma non si vedono spiragli di soluzione.