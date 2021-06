Falso avvocato truffa numerose vittime, a difenderle anche il santagatese Fabrizio Mammana

Giulio Golia, una delle “Iene” più note dell’ormai storico programma di Italia 1, ha dedicato recentemente un servizio ad un falso avvocato di Frosinone, che avrebbe truffato numerose vittime.

L’uomo, Fabrizio Pignalberi, secondo la ricostruzione delle Iene è in possesso di una Laurea in giurisprudenza, conseguita in una università straniera non riconosciuta in Italia, è stato radiato dall’albo degli assicuratori e a suo carico risulta anche un rinvio a giudizio per truffa ed esercizio abusivo della professione.

Il falso avvocato veniva contattato soprattutto da soggetti che avevano problemi con l’agenzia delle Entrate.

Tra chi ha difeso le vittime anche Fabrizio Mammana, da anni residente a Reggio Emilia, ma nato e cresciuto a Sant’Agata di Militello.

Qui il video completo delle Iene.

Un atto di civiltà che vede, ancora una volta, in prima linea rappresentanti del nostro territorio.