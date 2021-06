Capri Leone, l’appello dell’amministrazione a conferire correttamente i rifiuti

Dopo Barcellona e Milazzo, altri comuni rischiano di vedere i carichi di immondizia, destinati alla discarica di Trapani, tornare indietro, con la possibilità di creare una vera e propria emergenza rifiuti.

A richiamare l’attenzione dei cittadini sulle corrette modalità di conferimento, con le nuove regole dettate dal gestore della discarica trapanese, anche l’amministrazione comunale di Capri Leone, con una nota pubblicata questo pomeriggio sulla pagina Facebook del comune.

“La regione ha di recente stabilito presso quali impianti ogni comune è obbligato a conferire i rifiuti indifferenziati. Al nostro comune è stata assegnata la discarica di Trapani. In fase di stipula della convenzione i gestori del nuovo impianto ci hanno comunicato che non accetteranno conferimenti non regolari. Qualora nei sacchetti dovesse essere presente umido o materiali diversamente differenziabili, ai mezzi verrà impedito di scaricare.” Evidenzia la nota.

“Allo scopo di poter ispezionare il contenuto dei sacchi, sia da parte nostra che dei gestori della discarica, sin da questa settimana, sarà vietato conferire i rifiuti indifferenziati dentro i sacchi neri. Dovranno essere utilizzati per questa tipologia di rifiuto solo sacchi chiari, trasparenti o semitrasparenti. Tale disposizione riguarderà rigorosamente sia le utenze private che commerciali.

E’ inoltre assolutamente necessario ridurre la quantità di spazzatura indifferenziata iniziando, con effetto immediato, ad effettuare una corretta separazione dei materiali da smaltire. E’ dimostrato che, se i rifiuti vengono separati correttamente, la quantità di spazzatura rimanente da conferire il sabato come “Indifferenziato” non supera quasi mai il contenuto del secchio in dotazione.”

Corre, dunque ai ripari l’amministrazione guidata da Filippo Borrello, prima di potersi trovare in difficoltà annunciando che a partire dalla settimana in corso, verranno effettuati severi controlli ad opera della Polizia Locale ed elevate sanzioni per chi non separerà correttamente i rifiuti o non li conferirà secondo le regole, invitando chi non è ancora dotato di contenitore con apposito microchip a ritirarlo presso gli uffici preposti. Inoltre già a partire da questo sabato l’indifferenziato contenuto nei sacchi neri, o di quantità superiore a quelle previste (ossia un cestino più un altro sacchetto di pari dimensioni) non verrà ritirato.