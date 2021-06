“Un calcio al razzismo”, 2° posto al concorso della Juventus per la scuola “Mancari” di Capo d’Orlando

Un’ottima medaglia d’argento per la Scuola Media “Ernesto Mancari” dell’Istituto Comprensivo n.1 di Capo d’Orlando, che ha partecipato al concorso “Un calcio al razzismo” indetto a livello nazionale dalla Juventus.

Juventus ha infatti tradotto il proprio impegno a contrasto di ogni forma di discriminazione realizzando un progetto educativo gratuito dedicato alle classi I, II e III delle scuole secondarie di primo grado, iniziato in Piemonte e poi diffuso in tutta Italia. Un percorso composto da tre moduli digitali, adatti sia alla didattica in presenza con distanziamento sia alla DAD, con più attività e giochi da svolgere in classe e a casa.

Ogni classe è stata invitata a dare il proprio calcio al razzismo, producendo un motto contro ogni forma di discriminazione e realizzando il «Mosaico delle diversità». Al centro un unico tema: abbattere stereotipi, pregiudizi ed ogni forma di discriminazione e razzismo.

I ragazzi di tutte le classi della scuola media orlandina si sono impegnati a realizzare un percorso digitale ed hanno inventato e pubblicato frasi e pensieri, realizzando fotocollage di classe per sostenere l’inclusione.

36.300 i punti ottenuti dalla scuola paladina, che è riuscita a piazzarsi al seocndo posto della classifica nazionale, vincendo un buono acquisto di €600.