Sport inclusivo e solidarietà: domenica 6 giugno a Capo d’Orlando la “1000 Km NoLimits”

Un’iniziativa promossa dall’associazione orlandna “NoLimits Al di là del muro” insieme alla fondazione Decathlon e patrocinata dal Comune di Capo d’Orlando, con lo scopo di celebrare lo sport organizzando occasioni di pratica inclusiva di tutte le abilità.

L’obiettivo è quello di raggiungere tutti insieme i mille chilometri complessivi: niente iscrizioni, niente punti di partenza e nessun traguardo, ma durante l’intera giornata di domenica 6 giugno, tra le 8 e le 20, in qualsiasi luogo del mondo si potrà camminare, pedalare o correre per solidarietà.

Qualsiasi forma di attività (running, walking, bike, roller, wheelchair…) sarà valida e contribuirà a raggiungere l’obiettivo prefissato dei “1000 Km NoLimits”. La partecipazione è libera e con l’app “Decathlon Coach” o con propria app di monitoraggio della tratta percorsa, potrà avvenire in qualsiasi luogo.

La #1000kmNoLimits” è stata ideata in occasione del Foundation Day, promosso da Decathlon nel pieno rispetto delle stringenti misure anti-Covid in vigore.

L’idea è quella di coinvolgere tutte le scuole, le associazioni del territorio e le singole persone (comprese quelle in condizioni di handicap) che condividano il medesimo valore dell’inclusione. Il progetto vuole anche porre un accento sull’importanza del rispetto dell’ambiente per cui, considerato che le varie attività svolte in sinergia tra Decathlon e l’Associazione NoLimits, si svolgono proprio sulla spiaggia, si è pensato di coinvolgere anche i colontari “Capo d’Orlando pulita”.

Verranno, pertanto, conteggiati anche i km percorsi dai volontari di questo servizio ambientale, nella loro attività di pulizia della spiaggia. Decathlon supporterà il progetto avvalendosi dei propri mezzi di comunicazione, unendo le forze con le realtà locali e l’Amministrazione comunale.

Le attività in sinergia tra la Fondazione Decathlon e l’Associazione “NoLimits Al di là del muro” iniziano nel 2017, con il progetto “Snorkeling NoLimits”, che ha reso fruibile la pratica dello snorkeling per gli ospiti della “Spiaggia NoLimits”, lido attrezzato ed accessibile gratuitamente a persone con disabilità sito a Capo d’Orlando.

«L’Associazione NoLimits (che opera nel territorio dal 2016) continua a inseguire il suo scopo statutario – spiega la presidente Patrizia Galipò –, cioè abbattere ogni barriera culturale e/o architettonica nei confronti di ogni diversità (diversabilità, diversità di etnia e di cultura, diversità di genere, ecc). Lo sport, infatti, è inclusivo per sua stessa natura e ci accomuna a Decathlon nella finalità di “attraversare i muri” delle difficoltà, di superare le barriere mentali che fanno considerare un limite ciò che non lo è realmente».