Covid – 326 nuovi casi in Sicilia, ricoveri ancora in calo. 12 le vittime

Sono 326 i nuovi casi di Covid-19 registrati nel bollettino dell’1 giugno (ieri erano stati 258) in Sicilia a fronte di 5.757 tamponi molecolari processati (ieri 4.105).

Nonostante i numeri non destino particolari preoccupazioni, la Sicilia è al terzo posto tra le regioni d’Italia per numero di nuovi casi, dietro solo alla Lombardia e alla Campania. In calo il tasso di positività, che passa dal 6,3% di ieri al 5,6%. Il tasso è stabile tenendo conto anche dei test antigenici, al 2%.

Adesso il totale degli attuali positivi nell’Isola (anche in virtù delle guarigioni) è di 9.488 (-444 rispetto a ieri), di cui 8.981 in isolamento domiciliare.

Continua a scendere il numero dei positivi al Covid ricoverati in ospedale: sono 507 in totale (27 meno di ieri), di cui 56 in terapia intensiva (3 in meno rispetto a lunedì, con 3 nuovi ingressi del giorno).

I guariti sono 758, mentre le vittime sono 12 (lunedì erano state 8).

Catania fa registrare il primato odierno con 163 nuovi casi, l’unica in tripla cifra. Poi 49 ad Agrigento, 34 a Trapani e 23 a Palermo. 19 a Siracusa, poi 18 nella provincia di Messina, 12 a Ragusa, 5 ad Enna e infine 3 a Caltanissetta.

In Italia

Nella penisola i positivi sono stati 2.483, in aumento rispetto ai 1.820 di ieri, secondo i dati del ministero della Salute. 93 i morti per il Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 82).