Capo d’Orlando – Il 2 giugno sospesa la raccolta rifiuti. L’assessore Colombo: “Usiamo sacchi trasparenti per l’indifferenziato”

Sacchi trasparenti per l’indifferenziata e percentuale al 68% a maggio

In coincidenza con la festa della Repubblica, domani, mercoledì 2 giugno, verrà sospesa la raccolta dei rifiuti porta a porta. Il previsto passaggio per vetro e lattine è rinviato a mercoledì prossimo 9 giugno.

Inoltre, per il conferimento della frazione secca-indifferenziata, si raccomanda di utilizzare sacchi trasparenti. “E’ una precisa indicazione della discarica di Trapani che compie controlli puntigliosi e spesso rispedisce indietro l’immondizia – commenta l’assessore Fabio Colombo. Collaboriamo tutti per evitare disagi”. Già negli ultimi giorni, la polizia municipale ha intensificato i controlli sul territorio e ha elevato diverse multe per l’abbandono indiscriminato di rifiuti: “E’ un fenomeno vergognoso che non ha giustificazione e che contrastiamo con fermezza, una battaglia di civiltà a cui non rinunciamo – afferma ancora l’Assessore Fabio Colombo. Non possiamo permettere che l’inciviltà di pochi vanifichi gli sforzi della grande maggioranza dei cittadini che sta contribuendo ad aumentare la percentuale della raccolta differenziata”. Il rilevamento ufficioso del mese di maggio, infatti, vede la raccolta differenziata a Capo d’Orlando attestarsi intorno al 68%, un ottimo risultato che allunga il trend dei mesi precedenti e avvicina l’obiettivo di far entrare Capo d’Orlando nel novero dei comuni virtuosi.