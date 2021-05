“Siano eseguiti al più presto i lavori di messa in sicurezza, per garantire il ripristino della viabilità sulle strade comunali di Terme Vigliatore”. Lo avevano chiesto già a marzo quattro ex consiglieri comunali del gruppo “Moderati con Calderone” Maria Rita Calabrò, Francesco Canduci, Emanuela Ferrara e Fabio Valenti; una richiesta rinnovata a più riprese e anche in presenza dell’assessore regionale infrastrutture e trasporti Marco Falcone, intervenuto questa mattina a Terme Vigliatore.