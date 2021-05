Capo d’Orlando, successo per il quinto trofeo “Latella’. Vince Danilo Carrello

Si è disputato ieri il quinto trofeo “Latella”, la gara di ciclismo amatoriale organizzata dall’imprenditore orlandino Giuseppe Latella, che torna dopo un anno di stop, a causa del covid-19.

Una festa di sport per gli appassionati delle due ruote che ha confermato la sua importanza nel panorama delle gare sportive amatoriali messinesi, con oltre un centinaio i partecipanti. Con partenza dalla zona industriale di c.da Masseria, nei pressi del ” Bedda Matri Bistrot”, i ciclisti si sono dati battaglia lungo la statale 113 sino all’ingresso di S. Agata Militello, in c.da Torrecandele, per poi tornare indietro e affrontare la scalata fino S.Marco d’Alunzio. Ultimo tratto con pendenza quasi proibitiva a Monte San Giovanni. Sul podio vincitore assoluto Danilo Carrello, che ha tagliato per primo il traguardo, secondo Daniele Borina e terzo Alessandro Morello.

Primo premio per la categoria over 60 a Salvatore Montagno e per gli over 50 ad Enrico Bontempo.

Premio di consolazione anche per l’ultimo arrivato.

“Vorrei ringraziare pubblicamente tutti i partecipanti,per la splendida giornata di sport che mi hanno regalato.Onore a tutti i vincitori delle varie categorie.” ha scritto Giuseppe Latella sulla sua pagina Facebook, soddisfatto per i risultati e proiettandosi già alla prossima edizione aggiunge: “Adesso testa al prossimo anno, spero di regalarvi, un campione che ha scritto la storia del ciclismo, vincendo Tour,Giro e Vuelta.”