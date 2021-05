S. Stefano Camastra, la comunità sconvolta per la tragica morte di Alessandra e Mariolina

“Porto via con me Alessandra“. Sarebbe questa la frase chiave di una lunga lettera di addio che secondo indiscrezioni sarebbe stata trovata ieri sera nella casa di campagna di contrada Farcò, a S. Stefano di Camastra, dove Mariolina Nigrelli e sua figlia Alessandra Mollica sono state ritrovate morte. Una tragedia che ha scosso profondamente la comunità della Città delle Ceramiche nel tardo pomeriggio di ieri, quando si è diffusa la notizia della morte della quarantenne e di sua figlia, 14 anni appena.

A fare la macabra scoperta dei due cadaveri, sarebbe stato il marito della donna, Maurizio Mollica, che ha allertato i soccorsi e i carabinieri, giunti sul posto. Madre e figlia sono state ritrovate entrambe impiccate con una corda.

“Una donna dal carattere forte e solare”, così gli stefanesi hanno descritto Mariolina, madre premurosa e profondamente legata ad Alessandra, che frequentava regolarmente la terza media del Liceo Artistico regionale CM Esposito.

“Difficile non esprimere il dolore che si prova sentendo notizie del genere , specie se poi vieni a sapere che sono persone che conosci, e che hai visto crescere nella nostra istituzione scolastica.

Dal profondo del cuore esprimo a nome di tutto il liceo artistico regionale con annessa scuola media le più sentite condoglianze alla famiglia,che la terra vi sia lieve Mariolina ed Alessandra, spero che il vostro sorriso possa continuare a splendere in cielo accanto a Dio .

Ha scritto il dirigente scolastico Calogero Antoci.

Cosa possa essere accaduto, però, è al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione il marito della donna aveva provato a contattare madre e figlia al cellulare e si sarebbe insospettito per la mancata risposta. Sarebbe andato quindi a cercarle nella casa di campagna, che si trova a pochi chilometri dal centro abitato di S.Stefano e dove poi avrebbe fatto l’agghiacciante scoperta. Sul luogo del ritrovamento in nottata è giunto il Procuratore della Procura della Repubblica di Patti, Angelo Cavallo e gli esperti della scientifica per i rilievi. Solo all’alba i corpi delle due donne sono stati trasferiti al Policlinico di Messina, dove verrà eseguita l’autopsia, disposta dalla Procura. Ieri, oltre al marito della donna e padre della ragazzina, sarebbero stati sentiti anche i familiari della coppia. Sarà l’esame autoptico a dire, forse, qualcosa di più su quello che al momento, visto anche il ritrovamento della lettera, sembra essere un omicidio-suicidio. Al vaglio degli inquirenti gli ultimi giorni di vita di Mariolina ed Alessandra, per spiegare gli eventuali motivi del terribile gesto.