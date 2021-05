Palermo – Coppia gay aggredita da una baby gang, una delle vittime trasportata al pronto soccorso

Un fatto davvero increscioso è accaduto a Palermo ieri sera. Una coppia gay è stata brutalmente aggredita da una baby gang.

I due, di Torino, si trovavano in vacanza nel capoluogo siciliano e stavano cercando un albergo.

La loro colpa? Tenersi per mano. Per questo motivo i ragazzini prima li avrebbero insultati, poi circondati ed aggrediti.

Una delle due vittime è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale del 118 e portata al pronto soccorso. Sui fatti indaga la polizia, che ha acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona per risalire agli autori del gesto.

“L’aggressione ad una coppia gay in via Maqueda rappresenta un atto vile che nulla ha a che vedere con il cambiamento culturale di una città che promuove, giorno dopo giorno, i diritti della persona. Questo episodio criminale ribadisce inoltre l’importanza e l’urgenza dell’approvazione del ddl Zan. La politica non può più perdere tempo”. Lo dichiara il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.