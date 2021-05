Barcellona PG, spari contro auto parcheggiata

Due colpi di pistola sono stati esplosi in serata contro una Fiat Punto parcheggiata in via Statale S. Antonino a Barcellona Pozzo di Gotto.

A sparare i colpi di arma da fuoco sarebbero stati ignoti, che si sarebbero poi allontanati velocemente dal luogo, facendo perdere le loro tracce.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, coordinati dal capitano Lorenzo Galizia, che hanno avviato le indagini. Ai fini della ricostruzione di quanto accaduto, potrebbero rivelarsi utili le immagini delle telecamere di video-sorveglianza installate nella zona. Al momento non si esclude nessuna pista.