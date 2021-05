Violenza sessuale sulla figlia minore. In manette 42enne del barcellonese

Una brutta vicenda, di abusi sessuali, perpetrati per 9 lunghi anni ai danni della propria figlia, ancora minore.

Questo avrebbero accertato il Carabinieri di Castroreale, dopo lunghe e approfondite indagini coordinate dalla Procura della Repubblica della Città del Longano, guidata da Emanuele Crescenti.

Così nella giornata di ieri, per un 42enne, bracciante agricolo di Castroreale, sono scattati gli arresti domiciliari, disposti dal gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. I militari dell’Arma avrebbero accertato che l’uomo avrebbe commesso, in più circostanze e in un arco temporale di molti anni, dal 2012 al gennaio 2021, atti sessuali in danno della propria figlioletta minore.

Ci sarebbero a suo carico una serie di elementi indiziari, acquisiti in sede d’indagine, che sono confluiti nella richiesta di misura cautelare che la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha formulato, concordando con le risultanze investigative. L’uomo è stato arrestato, e dopo le formalità di rito, é stato accompagnato al proprio domicilio, diverso dall’abitazione della ragazza, dove è stato posto ai domiciliari.