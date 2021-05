Rifiuti indifferenziati e umido, a Piraino ok, a Gioiosa Marea non si sa

A Piraino è tutto chiaro, a Gioiosa Marea si è ancora in attesa di notizie. Sono gli ultimi aggiornamenti riguardanti la questione dei rifiuti.

Prima Piraino. Come da comunicazione del sindaco Maurizio Ruggeri, è stato segnalato che oggi e lunedì 31 maggio verrà effettuato il ritiro dell’indifferenziato e non dell’umido. Sbloccata la situazione e prodotti tutti i documenti necessari per conferire i rifiuti indifferenziati nell’impianto di “Trapani Servizi Spa” e “Oikos Spa”, l’amministrazione comunale di Piraino ha deciso di anticipare i passaggi dell’indifferenziato e posticipare invece a martedì 1 giugno la raccolta della frazione umida/organica.

Ora Gioiosa Marea. A parte gli “alert” di ieri, dal comune non è ancora stato comunicato alcunchè, né sul sito istituzionale, dove c’è un post del 26 maggio sui rifiuti, né sulla pagina Facebook istituzionale. Una situazione che sta mandando su tutte le furie i cittadini del centro tirrenico. Tra i più critici, i componenti del comitato “Borgo Marinaro San Giorgio”, che non avendo ricevuto comunicazioni ufficiali da nessuno e nemmeno dai consiglieri comunali, gli unici rappresentanti del popolo al momento in carica, sono sul piede di guerra. Per domani alle ore 11.30 il presidente Lucia Collorafi ha convocato l’assemblea all’aperto nel sito dell’arena situato nella parte centrale della frazione San Giorgio. Gli argomenti all’ordine del giorno sono piuttosto eloquenti: questione non ritiro rifiuti indifferenziati ed umido, valutazione se raccogliere le bollette e restituirle ed individuazione del sito per depositare la spazzatura. Altro argomento particolarmente delicato è quello del potabilizzatore.