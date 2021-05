“Una giornata per vivere il suolo”, le iniziative del Parco dei Nebrodi

Giornata ricca di impegni al Parco dei Nebrodi, con l’inaugurazione della Caserma dei Guardiaparco di Cesarò: un presidio per fornire un ulteriore contributo alla conservazione della natura e all’osservanza della normativa del settore ambientale.

Fulcro della mattinata la premiazione di “Vivere il suolo”, nato da un concorso di educazione ambientale organizzato dal Parco e diventato un fumetto per partecipare ad un contest organizzato dalla FAO, l’Organizzazione delle nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.

Oggi i docenti dell’Istituto comprensivo di Capizzi-Cesarò – San Teodoro, con gli allievi Maria Lorena Acquavite, Mirko Carone, Sofia Famiani, Giorgia Miraglia, Lorena Parasiliti, Gaetano Sciammacca e Daria Valu della classe V A hanno ricevuto il riconoscimento con la menzione per la loro partecipazione.

Alla presenza del Presidente del Parco Domenico Barbuzza, del Dirigente scolastico Francesco Mancuso per l’Istituto comprensivo Capizzi-Cesarò-San Teodoro, dei Sindaci dei 3 Comuni Valentina Costantino, Leonardo Principato Trosso e Salvatore Calì si sono alternati gli interventi in presenza e video conferenza di Carmelo Dazzi, Presidente ESSC (Società Europea Scienza del Suolo) Isabelle Verbeke, Land e Water Officer GSP FAO, Rosa Maria Poch Claret, Università Lleida, Jorge Mataix-Solera, Presidente Società Scienze Suolo – Spagna, Sara Marinari, Presidente Società Italiana Scienze del Suolo, Giuseppe Corti, Presidente Società italiana di Pedologia, e la rappresentanza locale con Tania Foti per il comprensivo di Capizzi- Cesarò-San Teodoro e Fortunata Bua del Parco dei Nebrodi.

Il fumetto partecipante al contest è stato tradotto in inglese e spagnolo, a cura di Montserrat Diaz Ravina, Presidente della Sezione di Biologia del Suolo della Società Spagnola della Scienza del Suolo, intervenuta nel corso della mattinata, per illustrare i motivi che hanno determinato la decisione di stampare e distribuire il fumetto.

La fauna dei Nebrodi risulta rappresentata con semplicità: ecco così personaggi con nomi di casa nostra come Sarina o Cirino, che ti spiegano cosa sono i micro organismi e come rendono fertile il suolo.

“La Società Italiana della Scienza del Suolo, partner del Parco dei Nebrodi, sostiene da tempo le attività di educazione ambientale del Parco e il riconoscimento tributato ai giovani allievi di San Teodoro ne costituisce una testimonianza ed un motivo d’orgoglio” commenta Domenico Barbuzza.