Patti Marina: un’isola pedonale su tutto il lungomare

Realizzare un’isola pedonale su tutto il lungomare di Patti Marina, lato monte della via Filippo Zuccarello; regolamentare i parcheggi della via Cristoforo Colombo a disposizione di commercianti e residenti ed infine individuare da subito anche aree private per parcheggi gratuiti e convenzionati con il comune. Sono le proposte di “Patti Futura” inserite in una mozione per il consiglio comunale.

Il consigliere Filippo Tripoli ha fatto il punto su quali possano essere, in questo periodo di pandemia, gli aiuti economici e logistici per le attività commerciali, soprattutto del settore della ristorazione, come bar, ristoranti e pub. E come il governo nazionale ha disposto di concedere gratuitamente il suolo pubblico, analoghe iniziative può adottare il comune, visto che proprio queste attività richiedono un ampliamento delle loro superfici.

La stagione estiva comporterà un maggiore afflusso di residenti e turisti sul territorio pattese, con probabile predilezione per le frazioni marine. Da qui la realizzazione di isole pedonali rappresenterebbe un’occasione di rilancio economico a sostegno delle attività presenti sul lungomare.