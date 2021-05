Covid-19 – 383 i nuovi casi del giorno in Sicilia. Ancora 20 le vittime, giù i ricoverati

Cresce di pochissime unità il numero di nuovi casi di Covid-19 del giorno in Sicilia: sono 383 i nuovi contagiati, a fronte di 6.074 tamponi molecolari processati. Ieri i casi erano stati 375, ma su oltre 1.300 tamponi in più.

I dati di oggi dunque fanno alzare il tasso di positività, che passa dal 5,1% di ieri al 6,3%. Il tasso è stabile tenendo conto anche dei test antigenici, al 2,1%.

In ulteriore calo, oggi di 23 unità, il numero dei ricoveri ospedalieri: sono 616, adesso i positivi al Covid ospedalizzati, di cui 81 in terapia intensiva (6 in meno rispetto al dato precedente, con 2 nuovi ingressi del giorno).

I guariti del giorno sono 738, dato che contribuisce a far calare il numero degli attuali positivi nell’isola, che ad oggi sono 11.340. Stabile, ma ancora troppo alto, invece, il numero di vittime: sono 20 i decessi del giorno nell’isola, dato identico a mercoledì.

Tra le province, a preoccupare è ancora Catania: 117 i nuovi casi registrati oggi. Poi 59 a Palermo, 46 nella provincia di Messina, 40 ad Agrigento, 37 a Siracusa, 34 a Trapani, 18 a Caltanissetta, 17 ad Enna e 15 a Ragusa.

In Italia

Contagi in aumento nell’intera penisola: sono 4.147 i casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 3.937). Crescono anche le vittime del giorno, 171, cinquanta in più rispetto a ieri.