Covid – Ancora in calo i casi nel messinese, scendono gli attuali positivi

Sono confortanti i dati relativi all’evoluzione della pandemia da covid-19 nella provincia di Messina.

Gli attuali positivi sono scesi a 1.847, circa un centinaio in meno in una settimana, almeno secondo quanto riporta l’ultimo bollettino diramato dall’ufficio straordinario per l’emergenza covid, guidato dal commissario Alberto Firenze.

Scende anche il numero dei nuovi contagi: buone notizie da Barcellona PG, dove, dopo diversi giorni che avevano visto i dati in lento rialzo, il sindaco Pinuccio Calabrò ha comunicato che i contagiati sono scesi da 175 a 159.

Si registra invece un lieve aumento a Milazzo, dove sono 59 gli attuali positivi, tre in più rispetto all’ultimo report, ma ben dieci in più rispetto alla scorsa settimana. Il sindaco ha quindi invitato i suoi concittadini ad un rigoroso rispetto delle regole anti-contagio.

Bene, invece, sul fronte delle vaccinazioni: i milazzesi che hanno ricevuto almeno la prima dose del vaccino sono 12.175, mentre coloro che hanno completato il ciclo sono 4.055.

Lutto legato al covid-19 a Mistretta, che piange la sua seconda vittima da inizio pandemia.

Si è spento ieri al Policlinico di Messina, un 64enne ricoverato da diversi giorni per complicanze legate al coronavirus.

Nel comune montano, che è stato in zona rossa ad aprile scorso, attualmente non ci sono casi positività al covid-19, né cittadini in quarantena.

Ad Acquedolci, infine, secondo l’ultimo aggiornamento, sono 10 i cittadini positivi al tampone molecolare e non si registrano nuovi casi di positività al test rapido.