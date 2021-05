Caronia Marina, tartaruga ferita salvata da passante. Sul posto la Guardia Costiera

Un magnifico esemplare di tartaruga caretta caretta è stata ritrovata e salvata oggi, intorno a mezzogiorno a Marina di Caronia.

La testuggine, che galleggiava in acque basse nei pressi dell’arenile caronese, era in evidenti difficoltà ed stata recuperata da un passate che ha immediatamente allertato la Guardia Costiera di S. Agata di Militello, evitando, così, possibili comportamenti errati, posti un essere anche da curiosi e che potrebbero mettere in pericolo la salute dell’animale.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’ufficio locale di S. Stefano di Camastra che hanno appurato che la tartaruga ha subito dei danni al carapace. È stato quindi, immediatamente allertato ‘Istituito zooprofilattico di Palermo che sta provvedendo a inviare sul posto il proprio personale specializzato, che dovrà accertare le condizioni della tartaruga e trasferirla a Palermo, dove verrà sottoposta alle cure del caso.

L’esemplare di carretta caretta ritrovata stamani ha una lunghezza di circa 90 cm ed un peso tra i 50 e 60 chilogrammi.