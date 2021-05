Capo d’Orlando – Vaccinazioni aperte anche ai maturandi – VIDEO

Prosegue la campagna vaccinale in Sicilia, nonostante qualche difficoltà dovuta ai mancati rifornimenti del siero Pfizer e del Johnson&Johnson. Entro la giornata di domani la provincia di Messina dovrebbe ricevere circa 17.500 dosi di Pfizer, che saranno utilizzati principalmente per effettuare le seconde dosi.

Da oggi è attiva la campagna riguardante i maturandi, che potranno vaccinarsi per svolgere gli esami di stato in tutta sicurezza. Ci siamo recati all’hub di Capo d’Orlando, per vedere come procedono le vaccinazioni.