Milazzo: finanziata in parte la “Porta sul mare”

Il ministero delle Infrastrutture ha finanziato in parte la proposta “Porta del mare” prospettata congiuntamente dalla precedente amministrazione comunale guidata da Giovanni Formica e dalla Camera di Commercio per la riqualificazione e la rifunzionalizzazione dei Molini Lo Presti.

I fondi, pari a 7 milioni e 720 mila euro, si riferiscono ad una delle cinque proposte che hanno ricevuto le risorse previste dal programma di azione e coesione complementare al Pon “Infrastrutture e reti” 2014-2020. L’intervento di riqualificazione dell’ex opificio di via dei Mille prevede una spesa di 18 milioni di euro. La parte mancante dovrebbe essere frutto di un investimento privato.

L’obiettivo è non solo il risanamento e il restauro dell’immobile, che risulta essere in area Zes, ma quello della riqualificazione urbanistica e funzionale del porto di Milazzo per fornire servizi innovativi ai turisti crocieristi ed in transito verso le Eolie.

Nel frattempo potrebbero arrivare buone nuove dalla riqualificazione dell’area urbana di Fiumarella;

infatti dopo che dal Ministero si è saputo del possibile scorrimento della graduatoria del bando del 2016 che aveva registrato la partecipazione di Milazzo, attraverso una proposta redatta dall’Ufficio Europa, ora la giunta di Pippo Midili ha deciso di rielaborare l’intera proposta progettuale per puntare ad ottenere un finanziamento di un milione e 700 mila euro destinato a cambiare letteralmente il volto di quell’area che ospita ben 152 alloggi di proprietà dello Iacp e 90 alloggi di una cooperativa edilizia. Sono previsti la realizzazione di un centro di aggregazione giovanile, di un centro di ritrovo per terza età, l’estensione del servizio di scuolabus al quartiere e del servizio di raccolta differenziata. Previsti anche interventi di ristrutturazione edilizia con la riqualificazione energetica ecocompatibile degli immobili.