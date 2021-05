Palermo, la “Camus” ricorre contro la sanzione anticovid

Non c’è stata alcuna festa danzante all’interno dei locali della “Camus srls” di via Patania a Palermo, sebbene a seguito di un controllo dei carabinieri, per verificare il rispetto delle norme anticovid, sia comunque scaturita una sanzione.

A rettifica di una notizia che abbiamo pubblicato il 17 marzo scorso sul nostro sito Amnotizie, la nostra redazione precisa che, come successivamente comunicato dai titolari, nessuna festa danzante è stata organizzata in quel giorno e che la sanzione irrogata dai Carabinieri alla “Camus”, è riferita all’art.27 del DPCM 2 marzo 2021. Gli avvocati Patrizia D’Aleo e Marianna Viola cureranno il ricorso avverso la sanzione per violazione delle norme anticovid per conto dell’azienda palermitana.