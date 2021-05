Covid – Ancora in calo i casi in Sicilia: sono 372. 11 le vittime, 772 i guariti. Giù il tasso di positività

Sono 372 i casi di Covid-19 del giorno in Sicilia, a fronte di 6.849 tamponi molecolari processati. Un lieve calo rispetto al bollettino di domenica, quando i contagi erano stati 378 su 5.010 tamponi eseguiti.

In calo di oltre due punti e mezzo anche il tasso di positività, che passa dal 7.5% di ieri al 5.4% oggi. Il tasso è in discesa anche tenendo conto dei test antigenici, dal 3,4% all’1,9%.

Ancora meno i positivi al Covid ricoverati negli ospedali siciliani: sono 668 adesso (31 in meno rispetto al dato precedente), di cui 93 in terapia intensiva (5 in meno, con 3 nuovo ingresso del giorno).

I guariti del giorno sono 773, mentre torna ad aumentare, anche se di poco, il numero di vittime: sono 11 i decessi del giorno nell’isola, mentre lunedì erano stati 8

A livello provinciale, Catania in testa con 139 nuovi casi, 79 invece ad Agrigento. Crollano a Palermo, dove sono stati riscontrati soltanto 20 nuovi casi. 35 a Trapani, 31 invece a Messina, Ragusa 25, Siracusa 20, Enna 18 e infine Caltanissetta chiude con 5.

In Italia

Nella penisola sono 3.224 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 2.490. Sono invece 166 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 110