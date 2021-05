Messina: sospesa una misura della sorveglianza speciale di Ps

Il Tribunale di Messina – sezione per le misure di prevenzione – ha accolto l’istanza di sospensione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza presentata nell’interesse di Marcello Coletta.

L’uomo, che ha scontato una lunga pena detentiva per reati, anche di mafia, ha richiesto l’aggiornamento dei profili di pericolosità sociale. E’ difeso dall’avvocato Decimo Lo Presti.

Il Tribunale, tenuto conto della copiosa documentazione e fornita dalla difesa e della relazione del nucleo anticrimine, ha sospeso la misura ed ha fissato l’udienza per la trattazione del procedimento per il prossimo 16 luglio 2021.