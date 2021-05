Covid-19 – 378 i casi del giorno in Sicilia, in aumento rispetto a ieri. In calo, invece, i ricoverati

Sono 378 i casi di Covid-19 del giorno in Sicilia, a fronte di 5.010 tamponi molecolari processati. Un lieve incremento rispetto al bollettino di domenica, quando i contagi erano stati 238 su 4.877 tamponi eseguiti.

La Sicilia, in cui si registra il 15% del totale dei contagi dell’intera nazione, è seconda, tra le regioni italiane, per numero di nuovi casi. Davanti c’è solo la Campania, che oggi conta 401 contagiati.

In crescita di oltre due punti e mezzo anche il tasso di positività, che passa dal 4,9% di ieri al 7,5% oggi. Il tasso è in crescita anche tenendo conto dei test antigenici, dal 2,2% al 3,4%.

Ancora meno i positivi al Covid ricoverati negli ospedali siciliani: sono 699 adesso (21 in meno rispetto al dato precedente), di cui 98 in terapia intensiva (4 in meno, con 1 nuovo ingresso del giorno).

I guariti del giorno che sono 282, mentre torna ad aumentare, anche se di poco, il numero di vittime: sono 8 i decessi del giorno nell’isola, mentre domenica erano stati 2.

Per quanto riguarda la suddivisione dei nuovi casi per provincia, Catania e Palermo tornano a registrare numeri in tripla cifra, rispettivamente 142 e 124. Poi 40 nuovi casi a Siracusa, 33 a Messina, 18 a Ragusa, 16 a Caltanissetta, 2 a Trapani ed Enna ed 1, infine ad Agrigento.

In Italia

In totale nella nostra nazione sono 2.490 i nuovi casi di Covid, in calo rispetto a ieri, quando erano stati 3.995. I guariti invece sono 7.032, mentre torna a salire il numero delle vittime del giorno: sono 110 le persone che non ce l’hanno fatta a sconfiggere il Coronavirus (ieri erano state 72).