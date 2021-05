Covid-19: 238 nuovi casi in Sicilia. Giù il numero dei ricoverati, 2 le vittime del giorno

Netto calo di nuovi contagi oggi, in Sicilia: sono 238 quelli registrati nelle ultime 24 ore, a fronte 11.010 tamponi processati, tra test rapidi e molecolari (ieri erano stati 350 a fronte 19.201 test effettuati).

Sale così il tasso di positività, che passa dall’1,8% di ieri al 2,2% di oggi.

Si allenta ancora la pressione sugli ospedali siciliani: 720 le persone ancora ricoverate a causa del covid-19, di cui 618 nei reparti ordinari e 102 in terapia intensiva, con 1 ingresso del giorno. Ieri erano complessivamente 766.

Numeri che scendono, anche per gli attuali positivi sull’Isola, che sono 12.928, anche grazie ai guariti del giorno che sono 575. In netto calo il numero di vittime, sono soltanto 2 i decessi del giorno.

Quanto alla divisione dei nuovi casi per provincia, in testa per nuovi casi c’è Catania con 67 nuovi contagiati. Seguono Messina con 49 e Palermo con 43. Poi Siracusa 24, Trapani 20, Ragusa e Caltanissetta 17, Agrigento uno. Non ci sono nuovi contagi, invece, ad Enna.

In Italia.

La curva epidemiologica continua a decrescere a livello nazionale. Oggi di contano 3.995 nuovi casi e 6.573 guariti, che portano a 281.092 gli attuali positivi in Italia (ieri erano 283.744). Torna a due cifre, dopo una settimana, anche il numero delle vittime: oggi sono 72 le persone che non ce l’hanno fatta a sconfiggere il coronavirus.