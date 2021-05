Tortorici – #Unlenzuolocontrolamafia, anche gli alunni dell’ITE partecipano all’iniziativa

Ricorrerà domani il triste 29° anniversario della vile uccisione mafiosa del giudice Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, assassinati sul tratto autostradale tra Punta Raisi e Palermo all’altezza di Capaci.

In questa triste occasione i docenti, gli alunni e le alunne dell’I.T.E. “G. Tomasi di Lampedusa” hanno deciso di esporre un lenzuolo bianco, simbolo di non collusione, di legalità e speranza, in memoria di questi eroi laici a testimoniare la propria indisponibilità, come cittadini e futuri professionisti oricensi, ad accettare le logiche mafiose.