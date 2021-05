Tentata rapina a Brolo, ai domiciliari un quarantaseienne messinese

I carabinieri della Stazione di Gioiosa Marea hanno arrestato il 46enne messinese, destinatario di un ordine per la carcerazione emesso dal tribunale di sorveglianza di Messina, perchè condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione per tentata rapina aggravata in concorso, commessa in Brolo nel 2006.

Il provvedimento cautelare scaturisce dagli esiti dell’attività d’indagine sviluppata dai Carabinieri della Compagnia di Patti che hanno consentito di risalire al 46enne quale responsabile della tentata rapina in concorso commessa a Brolo nell’anno 2006, quando, con altri due complici, durante la notte, si era introdotto all’interno di un’abitazione minacciando il proprietario con un coltello per farsi consegnare del denaro; a seguito dell’improvvisa reazione della vittima, dopo una colluttazione, i rapinatori si erano dati alla fuga. Dagli approfonditi accertamenti effettuati nell’immediatezza dei fatti, i Carabinieri il giorno successivo lo hanno rintracciato ed arrestato, poiché gravemente indiziato di tentata rapina aggravata in concorso.

Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.