S. Agata Militello, violento scontro tra vetture nella notte. Due persone ferite

È di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, intorno alle 23:15, a S. Agata Militello, all’incrocio tra via Cairoli e Via Medici.

Per cause in corso di accertamento una Audi Q5, che pare viaggiasse in direzione mare-monte sulla via Cairoli, ha impattato con Audi A3 che invece sembra stesse transitando sulla via Medici, in direzione Palermo. Lo scontro è stato così violento che l’Audi Q5 è finita oltre l’incrocio, ribaltandosi su un fianco.

A rimanere feriti conducente e passeggero della Audi A3, due giovani, soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati al pronto soccorso del locale ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto, per i rilievi, i Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di S. Agata Militello e la ditta “S.o.s. strade” per la rimozione delle vetture e dei detriti.