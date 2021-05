Patti Marina: il Movimento Siciliani Liberi ha presentato ieri al comune la proposta per intitolare la nuova piazza a Franco Battiato

E’ stata protocollata ieri al comune di Patti la proposta del Movimento Siciliani Liberi per intitolare la nuova piazza in costruzione sul lungomare “Capitan Filippo Zuccarello” di Patti Marina al Maestro Franco Battiato scomparso il 18 maggio scorso nella sua casa di Milo.

L’ha presentata Enzo Natoli, rappresentante del movimento e candidato a sindaco della città di Patti, “certo di condividere l’amore per l’arte espressa da questo grande figlio della nostra amata terra di Sicilia, figura che rimarrà tra le più significative del Novecento Italiano.”

E poi: “Siamo certi che questa intitolazione possa portare un ritorno di immagine positivo per la città, per cui rimaniamo in trepidante attesa di una risposta che non può non essere rapida e arrivare nei tempi dovuti, visto che i lavori della piazza di Patti Marina volgono al termine!”