Naso – L’avv. Gisella Pizzo stroncata da un aneurisma cerebrale a soli 51 anni

È venuta a mancare oggi, all’età di 51 anni, al Policlinico di Palermo, l’avvocato Gisella Pizzo.

Non le ha lasciato scampo il malore accusato nel pomeriggio di mercoledì 19 maggio. Prima la corsa in ambulanza all’ospedale Barone Romeo di Patti, poi il trasferimento in elisoccorso al Policlinico di Palermo. Purtroppo però i medici del nosocomio palermitano non sono potuti intervenire sull’aneurisma cerebrale e nel pomeriggio di oggi hanno dichiarato il decesso.

Iscritta all’ordine degli avvocati dal 2000, Cassazionista dal 2013, Gisella Pizzo era innamarorata della sua Naso e lo scorso ottobre aveva proposto la sua candidatura a sindaco, uscendo sconfitta nella corsa a tre alla quale partecipava anche la dottoressa Sara Caliò, contro l’attuale primo cittadino, Gaetano Nanì.

“È con profondo dolore e immensa costernazione che apprendo della scomparsa dell’avv. Gisella Pizzo”, ha scritto il sindaco Nanì. “Pur essendo stati antagonisti nelle ultime elezioni amministrative, ho sempre avuto il massimo rispetto della persona e del professionista che per Naso, ha speso i suoi anni migliori. La nostra città piange oggi una sua figlia, una donna, che ha dimostrato orgoglio e grande valore. Ai familiari ed ai parenti più cari, a nome mio, dell’amministrazione e della cittadinanza tutta, un caro sentimento di vicinanza e sentite condoglianze”.

La redazione di Antenna del Mediterraneo è partecipe al dolore del marito, il dott. Giuseppe Caliò, dei genitori, Nino e Rosetta, e dell’intera famiglia Pizzo.