Capo d’Orlando – La maestra Angelina Caliò compie 100 anni. Festeggiata dai suoi ex alunni

Nata il 21 maggio 1921, oggi la signora Angelina Caliò ha compiuto 100 anni ed è stata festeggiata dalla sua famiglia, a Capo d’Orlando.

Moglie esemplare, una vita dedicata alla famiglia ed ai suoi allievi, con la carriera di maestra iniziata a soli 20 anni. Insegnava tutta le materie, la maestra Angelina, che continua ad essere estremamente legata ai suoi studenti, che sente ancora quotidianamente.

La maestra Caliò ha infatti un’agenda, in cui ha appuntati i compleanni ed i numeri di telefono dei suoi ex alunni, ai quali ogni giorno telefona per fare gli auguri. Ed oggi tantissimi ex studenti hanno ricambiato la gentilezza, facendole visita numerosi per augurarle buon compleanno e congratularsi per il secolo di vita.



Vispa, lucida ed in salute, la signora Caliò ha festeggiato lo splendido traguardo raggiunto oggi con i propri familiari.