Torrenova – Positivi al Covid i genitori di un bimbo che frequenta la scuola materna di via Meli

A Torrenova sono risultati positivi al covid-19 i genitori di un bambino iscritto alla scuola materna di via Meli.

“Stiamo provvedendo ad adottare in via prudenziale ordinanza di chiusura della scuola in attesa del risultato del tampone molecolare.

All’esito dei risultati saranno adottato gli ulteriori provvedimenti necessari.” Scrive il sindaco Castrovinci.

“Raccomandiamo a tutti di continuare a osservare scrupolosamente le regole igieniche e di distanziamento al fine di non vanificare gli sforzi fatti con la campagna vaccinale e con le prime riaperture.”

Ore 16:05

Da ulteriori aggiornamenti risulta che, a seguito di una prima ricostruzione della catena dei contatti, il primo cittadino Salvatore Castro vinco ha ritenuto necessario e prudenziale provvedere alla chiusura anche del plesso della Scuola dell’Infanzia di Serro Coniglio.