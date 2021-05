Monforte San Giorgio, al via i lavori di consolidamento di Monte Immacolata

Tempi record per il quarto e ultimo intervento di consolidamento di Monte Immacolata, a Monforte San Giorgio. La Struttura contro il dissesto idrogeologico, che fa capo al governatore Nello Musumeci, ha velocizzato degli interventi programmati.

A trarne beneficio, in questo caso, è il completamento della messa in sicurezza della parete rocciosa che si staglia sul centro abitato tirrenico: dalla pubblicazione della gara all’aggiudicazione dei lavori sono trascorsi, infatti, appena quaranta giorni.

A eseguire l’opera, in virtù di un ribasso del 33,4 per cento e per un importo di 900 mila euro, sarà la Sibar srl di Frosinone. Si chiude così il cerchio su una vicenda annosa: il primo consolidamento fu effettuato nel 2005, ma in questo versante – che ha una classificazione R4 di rischio molto elevato – si sono susseguiti i crolli di massi, con pericoli per l’incolumità dei residenti della parte storica del paese, proprio a ridosso del colle.

Le soluzioni tecniche consistono nella rimozione dei blocchi di pietra in equilibrio precario e nella collocazione di reti metalliche. Verranno altresì definite opere di salvaguardia ambientale e la regimentazione delle acque piovane.