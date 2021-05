Covid – 443 nuovi casi in Sicilia, ancora in calo i contagi e i ricoveri. 10 le vittime

Torna a scendere il numero dei casi di Covid-19 del giorno in Sicilia: sono 443 i contagi del giorno, registrati a fronte di 8.189 tamponi molecolari (i casi sono quasi 200 in meno rispetto a mercoledì 19 maggio, quando erano stati processati 7.893 tamponi).

In calo, dunque, il tasso di positività, che passa dal 7,6% al 5,4%. Tenendo conto anche dei test antigenici (dei quali però la Sicilia non conteggia i positivi) il tasso di positività è del 2,6%.

In calo di ulteriori 32 unità il numero dei positivi ricoverati, che adesso sono 808, di cui 104 in terapia intensiva (3 in meno rispetto al dato precedente, con 9 nuovi ingressi del giorno). I guariti sono 668, mentre rimane stabile il numero dei decessi: 10 oggi (lo stesso dato di ieri).

Per quanto concerne le province sono 127 i nuovi casi registrati a Palermo, mentre sono 111 in provincia di Catania. Poi 43 a Messina, 34 a Ragusa e Enna, 32 ad Agrigento, 30 a Siracusa, 22 a Trapani, e infine 10 a Caltanissetta.

A livello nazionale sono 5.741 i positivi al test del coronavirus. Ieri erano stati 5.506. Sono invece 164 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 149.