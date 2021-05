Capo d’Orlando piange la scomparsa del Prof. Pippo Anfuso

Una brutta notizia per la città di Capo d’Orlando, che perde un altro dei personaggi che hanno fatto la storia del paese.

E’ purtroppo venuto a mancare nella giornata di ieri, il prof. Pippo Anfuso, per molti anni dirigente scolastico dell’Istituto Magistrale di Capo d’Orlando. Aveva 72 anni.

Dopo la pensione aveva continuato la sua attività scolastica, diventando Presidente dell’Associazione Universo Scuola.

Un uomo d’altri tempi, un vero e proprio cultore dello sport come attività benefica. Non era difficile trovarlo intento a correre sul litorale orlandino o a fare lunghe nuotate a mare. Per non dimenticare la passione per l’amata Orlandina Basket.

Capo d’Orlando da oggi sarà un po’ più povera.

Da parte della Redazione di AMnotizie.it le più sentite condoglianze alla famiglia.