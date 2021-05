Vaccini – In Sicilia lanciata l’iniziativa “Proteggi te e i nonni”. Destinatari gli ultra 80enni ed i loro accompagnatori over 18

Nuova iniziativa della Regione Siciliana per dare un ulteriore impulso alla campagna vaccinale nell’Isola.

Da venerdì 21 a domenica 23 maggio, in tutti gli Hub provinciali, sarà attuato il progetto “Proteggi te e i nonni”: destinatari gli ultra 80enni ed i loro accompagnatori (anche più di uno) over 18, non necessariamente legati da un vincolo di parentela. Sarà consentito l’ingresso senza prenotazione, con una corsia riservata per ridurre i tempi di attesa.

Per gli accompagnatori verranno utilizzati, previa adesione volontaria, vaccini a vettore adenovirale, come AstraZeneca o Johnson&Johnson.