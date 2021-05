Tragedia a Vulcano: soffocato da un boccone di cibo, muore 30enne di Messina

Una vera e propria tragedia è accaduta quest’oggi a Vulcano.

Un ragazzo di 30 anni di Messina, che si trovava sull’isola per qualche giorni di vacanza insieme al padre, è purtroppo morto soffocato mentre mangiava. Un pezzo di cibo gli è andato di traverso e a nulla sono valsi i tentativi di salvargli la vita. È stato il padre a dare l’allarme.

Sono intervenuti la guardia medica e i volontari della Croce Rossa che in tutti i modi si sono dati da fare per circa trenta minuti praticando il massaggio cardiaco. Ma il giovane purtroppo non ce l’ha fatta.

Sul posto anche i carabinieri.