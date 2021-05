Sant’Agata di Militello – Auto si ribalta dopo incidente autonomo, due ferite

Un incidente stradale autonomo si è verificato questo pomeriggio a Sant’Agata di Militello. Una Fiat Seicento, con a bordo due donne del posto, mentre procedeva in via Generale Liotta, per cause ancora da accertare, ha impattato contro un’auto parcheggiata e si è poi ribaltata. L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30.

Probabilmente un guasto tecnico alla base del sinistro. Le due donne hanno riportato lievi contusioni, ma sono state comunque trasportate in ospedale dai sanitari del 118 per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i Vigli del Fuoco, gli uomini del commissariato di Sant’Agata di Militello e la Polizia municipale, che si sta occupando dei rilievi.