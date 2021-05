Musumeci: “Vacanza e vaccino in Sicilia? Siamo pronti, abbiamo chiesto autorizzazione a Figliuolo”

Tra le iniziative per dare nuovo slancio alla campagna vaccinale c’è anche la somministrazione del vaccino ai turisti che arriveranno in Sicilia nella stagione estiva.

La proposta è già stata lanciata dal governo Musumeci, che attende la risposta del generale Figliuolo. L’iniziativa consentirebbe ai turisti che hanno già fatto la prima dose nella propria città di fare il richiamo durante la vacanza in Sicilia.

«Stiamo andando anche oltre – ha aggiunto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci – chi non l’ha ancora fatto e viene qui in vacanza, può farlo in Sicilia. È una proposta che abbiamo formalizzato al generale Figliuolo e crediamo di non essere la sola Regione ad avere avanzato questa proposta. Non è escluso che nelle prossime ore possa arrivare la conferma. Il nostro Servizio Sanitario regionale è pronto…».

E intanto la Città di Palermo fa da apripista sulle vaccinazioni 24 ore su 24: l’hub della Fiera del Mediterraneo sarà sempre aperto, giorno e notte. L’operatività senza soste del centro vaccinale palermitano partirà da domani notte e sarà possibile con l’attivazione di un nuovo spazio: il padiglione 20A.

La Regione Siciliana intanto proprio ieri ha superato due milioni di dosi somministrate, ed anche oggi e domani continua l’iniziativa di Open Day AstraZeneca dedicata a chi ha compiuto i 40 anni: ci si potrà presentare volontariamente anche senza prenotazione in tutti gli hub dell’Isola per ricevere la prima dose del vaccino AstraZeneca.

Da lunedì per questa fascia d’età è scattata la fase della prenotazione, attraverso i canali messi a disposizione da Poste Italiane: chi prenota, in attesa del parere del Comitato tecnico scientifico nazionale sulla somministrazione del siero anglo-svedese a chi ha meno di 60 anni, potrà richiedere la somministrazione di un vaccino ad rna messaggero, dunque Pfizer o Moderna.