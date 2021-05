Covid-19, nel messinese calo significativo dei ricoveri. A Tortorici dubbi su proroga zona rossa

La provincia di Messina ha registrato ieri 49 nuovi casi di positività al covid-19, che hanno fatto salire leggermente gli attuali positivi sul territorio, che sono 1944.

Calo, invece, significativo, dei ricoveri negli ospedali messinesi, che sono 83 in tutto, di cui 64 nei reparti ordinari covid, 17 in terapia intensiva e 2 in sub-intesiva, portando la pressione sulle strutture ospedaliere leggermente al di sotto del 35%. Secondi quanto rilevato dall’Ufficio straordinario per l’emeregenza covid a Messina, ieri non si sono registrarti decessi.

A Tortorici, comune in zona rossa fino alla mezzanotte di oggi, mercoledì 19 maggio, sono dieci i nuovi positivi al coronavirus registrati in 24 ore, 7 riscontrati in un laboratorio di analisi del luogo e tre al tampone molecolare. Tra questi non ci sono soggetti in età scolare. Si contano anche tre guarigioni, mentre due persone sono considerate positive asintomatiche a lungo termine, per cui sono stati emessi i provvedimenti di fine isolamento.

Dati che portano gli attuali postivi a 77, 10 al test rapido e 67 al molecolare. I nuovi casi nell’ultima settimana salgono così a 18 su circa 6000 abitanti. Occorrerà però attendere il parere dell’ASP, che dovrebbe arrivare in giornata, per sapere se le massime limitazioni verranno ulteriormente prorogate.

A Capo d’Orando è risultato positivo al test molecolare uno studente della scuola media Mancari. Disposta per tre giorni la chiusura del plesso di via Torrente Forno, per interventi di sanificazione dei locali. La scuola rimarrà chiusa da oggi, mercoledì 19 fino a venerdì 21 maggio.

Anche lo scuolabus utilizzato dallo studente è stato sottoposto a sanificazione, mentre l’intera classe frequentata dallo studente positivo, è attualmente in quarantena. Nel comune orlandino sono 7 gli attuali positivi, mentre sono 45 le persone in isolamento. L’aumento significativo delle persone in quarantena è legato agli studenti e al personale scolastico venuti in contatto con il ragazzo positivo e al gruppo squadra e allo staff tecnico dell’Orlandina, dopo la positività di un atleta della squadra. Tutti dovranno effettuare il tampone di verifica. Fermo a 51 il numero degli attuali positivi a Milazzo, mentre a Barcellona PG si registra un aumento di nuovi contagi, che portano gli attuali positivi da 155 a 160. “Segno evidente” commenta il primo cittadino, Pinuccio Calabrò, “che dobbiamo continuare a difenderci dal maledetto virus, rispettando tutte le norme per il contenimento dei contagi.