Barcellona PG, esentati dalla Tari i commercianti. Soddisfatta il consigliere Antonella Lepro

La Giunta Municipale di Barcellona Pozzo di Gotto ha esentato dal pagamento della Tari per l’anno 2021 quei commercianti che hanno sospeso la loro attività a causa della pandemia.

Un piccolo contributo per gli imprenditori che hanno sofferto in questo periodo così difficile. La richiesta parte dallo scorso gennaio, tramite il Consigliere comunale del gruppo “noi ci siamo” Antonella Lepro, che aveva proposto di utilizzare i fondi statali, mirati al ristoro delle perdite di gettito, per aiutare i commercianti.

Nel documento, il consigliere di #Noicisiamo aveva rilevato anche che, vista la chiusura degli esercizi commerciali, è consequenziale la mancata produzione di rifiuti e pertanto il pagamento sarebbe stato iniquo.